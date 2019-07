Cidades Sem apoio, fundador do Escola Sem Partido anuncia suspensão de atividades e critica Bolsonaro Advogado diz fazer tudo sozinho e se ressente da falta de apoio do presidente, que 'não tocou mais no assunto'. Proposta é criticada pela ONU

O advogado e procurador paulista Miguel Nagib anunciou que as atividades do Escola Sem Partido serão suspensas “por absoluta falta de apoio” a partir de 1.º de agosto. O líder do movimento, que diz ter como objetivo “dar visibilidade ao problema da doutrinação e da propaganda ideológica, política e partidária nas escolas”, divulgou um depoimento em que se diz frustrado c...