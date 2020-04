Os goianienses utilizaram o Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, na tarde deste sábado (25) sem aglomerações. Porém, O POPULAR esteve no local e constatou que muitas pessoas não usavam máscaras.

Apesar de a prática de exercícios ao ar livre não ser proibida, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que ela ocorra sem aglomerações para evitar que as pessoas se contaminem com a Covid-19.

O uso das máscaras fora de casa passou a ser obrigatório no decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último domingo (19). De acordo com os órgãos da saúde, o uso do adereço é imprescindível para evitar a contaminação e disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Academias e brinquedos

Os brinquedos e equipamentos de academias ao ar livre situados nos 17 parques de Goiânia que contam com este tipo de estrutura foram interditados pela Prefeitura da capital no dia 8 deste mês.

Os espaços foram fechados com fitas zebradas e avisos foram instalados. A desobediência à restrição poderá acarretar em aplicação de multa ou até mesmo na detenção de um mês a um ano, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplahn).