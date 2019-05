Cidades Sem acordo com feirantes, obra na Praça do Trabalhador pode ser adiada Nova proposta da Prefeitura de local para receber a Feira Hippie provisoriamente não é aceita em reunião; negociações continuam

Terminou sem acordo a reunião entre representantes de feirantes e da Prefeitura de Goiânia realizada nesta segunda-feira (27) para definir o destino da Feira Hippie durante o serviço de revitalização da Praça do Trabalhador, na região central da capital. Sem o consenso entre as partes, o início das obras no espaço público, que estava previsto para 3 de junho, pode ser...