Cidades Semáforos inoperantes no Setor Serrinha, em Goiânia Agentes da Secretaria de Mobilidade estão no local e orientam os motoristas

Semáforos estão inoperantes, na manhã desta segunda-feira (8), no cruzamento da Avenida T4 com Rui Barbosa, no setor Serrinha, em Goiânia. Agentes da Secretaria de Mobilidade estão no local e orientam motoristas. O problema é devido a um acidente no sábado, em que um veículo bateu no poste. Segundo a prefeitura o conserto será feito nesta segunda. Semáforos interm...