Cidades Semáforos inoperantes complicam o trânsito no Setor Campinas, em Goiânia Ainda não há agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade na via

Os semáforos da Rua Jaraguá com a Marginal Cascavel, no setor Campinas, estão desligados na manhã desta quarta-feira (4). O trânsito está movimento na região e por conta disso o caminho está complicado para os motoristas que passarem pelo local. Ainda não há agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) na via e nem previsão de quando...