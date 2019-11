Cidades Semáforos inoperantes complicam o trânsito em Goiânia e Aparecida Motoristas que pretendem passar pela Avenida São Paulo, próximo da trincheira, devem redobrar à atenção

Semáforos inoperantes complicam o trânsito, na manhã desta segunda-feira (18), na capital e em Aparecida de Goiânia. Na região metropolitana, o equipamento da Rua Tapajós com a Avenida São Paulo, na Vila Brasília, próximo à trincheira, está travado na cor amarela. Chove neste início de manhã no local e ainda não há agentes da Secretaria Municipal do Trânsito (SMT)....