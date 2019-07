Cidades Semáforos e feiras são pontos com mais casos de trabalho infantil em Goiânia Locais são os que mais registram situação irregular

Quem trabalha diretamente com denúncias de trabalho infantil percebe um aumento da demanda desses casos, ao invés de diminuição. O que acontece é que nem sempre os casos vão parar no Judiciário ou no Ministério Público, principalmente quando a situação irregular é incentivada pelos próprios pais e parentes da criança e adolescente. Conselheira tutelar desde os anos 2000, Maria dos Remédios a...