Cidades Semáforos da Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, estão desligados Ainda não há previsão de quando os equipamentos voltarão a funcionar

Na manhã desta segunda-feira (16), os semáforos da Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, próximo ao estacionamento do Goiânia Arena, estão desligados. Os motoristas devem redobrar a atenção quando passarem pela região para evitar acidentes. Ainda não há agentes da Secretaria Municipal do Trânsito (SMT) e nem previsão de quando os semáforos voltarão a ...