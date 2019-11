Cidades Semáforo inoperante congestiona o trânsito na Avenida Terceira Radial, em Goiânia As linhas 002, 006, 007, 009, 014, 015, 025, 203, 565, 568 e 650 podem sofrer atrasos pontuais, informou a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos

Um semáforo inoperante deixa o trânsito congestionado, na manhã desta segunda-feira (11), na Avenida Terceira Radial, no setor Pedro Ludovico, próximo ao Terminal Isidória. Em uma postagem em seu perfil no Twitter, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) informa que as linhas 002, 006, 007, 009, 014, 015, 025, 203, 565, 568 e 650 podem sofrer atrasos pontuais. 5h49: Atençã...