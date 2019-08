Cidades Semáforo da Avenida São Paulo, em Aparecida, está travado e complica o trânsito na região Motoristas que seguem sentido Setor Pedro Ludovico devem redobrar a atenção

Atualizada às 7h54. O semáforo da Avenida São Paulo, ao lado do Viaduto Vereador João Antônio, no setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, está travado na cor amarela e complica o trânsito na região. Isso pra quem vai sentido o setor Pedro Ludovico. Ainda não há agentes da Secretaria Municipal do Trânsito (SMT) no local. Os motoristas devem redobrar a a...