Selecionados no programa CNH Social têm até 15 de maio para efetuar matrícula on-line

Os selecionados para a segunda chamada do programa CNH Social, do Governo de Goiás, têm até o dia 15 de maio para realizar a matrícula on-line e outros 30 dias para fazer a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach). A lista com 1.153 convocados foi divulgada na última sexta-feira (30) no site do Detran-GO. O candidato selecionado deverá agenda...