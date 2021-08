Cidades Seis veículos usados no transporte irregular de passageiros são apreendidos na Rodoviária de Goiânia Entre as irregularidades encontradas pela fiscalização estão motoristas sem vínculo com as empresas de aplicativos autorizadas a operarem na capital e captação de passageiros fora das plataformas digitais

Seis veículos foram apreendidos, nesta terça-feira (31), após atuação dos auditores fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) na Rodoviária de Goiânia. Os condutores também foram multados em R$ 1,6 mil. A fiscalização identificou no local pessoas atuando sem vínculo com as empresas de aplicativos autorizadas a operarem na capital e t...