Seis suspeitos de envolvimento na morte de pecuarista em São Miguel do Araguaia são presos

Seis suspeitos de participação na morte do pecuarista Agno Rainere, de 42 anos, foram presos pela Polícia Civil (PC). Segundo a corporação, estão presos temporariamente dois executores, três intermediários e o mandante do crime. A vítima foi morta a tiros no dia 30 de setembro em frente a uma loja de São Miguel do Araguaia. Crime Câmeras de segurança registraram q...