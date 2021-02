Cidades Seis regiões de Goiás estão com picos de casos da 2ª onda de Covid-19 próximos da 1ª Dados apresentados pela superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, também apontaram as cidades goianas com mais casos nesta segunda onda

Atualizada às 11h51. Seis regiões do Estado são consideradas mais críticas pelo governo nesta segunda onda da pandemia de Covid-19, sendo que em três delas os gráficos apresentados pela SES na reunião do Caiado com prefeitos e autoridades os picos de casos por semana epidemiológica já são maiores do que na primeira onda. As três regiões com a segunda onda...