Cidades Seis policlínicas estão em fase de construção em Goiás; confira as cidades A primeira a ser entregue será a unidade de Posse, onde o governador fez vistoria e prometeu inauguração para fevereiro. Centros de saúde de Quirinópolis, Goianésia, São Luís dos Montes Belos, Cidade de Goiás e Formosa também estão com obras em andamento, como revelou o secretário de Saúde com exclusividade ao POPULAR

Está marcada para o próximo mês de fevereiro a inauguração da Policlínica de Posse, no Nordeste goiano. A afirmação foi feita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante vistoria à obra neste sábado (11/1). A unidade será a primeira do gênero, das seis que estão em construção, a ser entregue. Além de Posse, estão em obras as policlínicas de Quirinópolis e Goia...