Cidades Seis meses após a morte do filho, mãe de Miguel diz que luta por Justiça interrompeu o luto Nesta quarta-feira (2), completam-se seis meses da morte do garoto, que caiu do nono andar de um prédio de luxo no Recife

O overboard, espécie de skate elétrico, seria o presente escolhido por Miguel Otávio para o seu aniversário de seis anos, em 17 de novembro. Estariam ele e o novo brinquedo passeando pelas ruas do Ibura, bairro onde morava na zona sul do Recife. Mas nesta quarta-feira (2), completam-se seis meses da morte de Miguel, que caiu do nono andar de um prédio de luxo na cap...