Cidades Seis desvios são criados para minimizar transtornos na Jamel Cecílio e na Marginal Botafogo; veja Obras, que serão lançadas às 9 horas desta sexta-feira (13), devem afetar cerca de 160 mil motoristas diariamente

Com a intenção de minimizar os transtornos causados pelas obras da construção do viaduto na Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo, no Jardim Goiás, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) instalará seis desvios na região. As novas rotas se adequam aos quatro sentidos das vias: Alemada Leopoldo de Bulhões- Marginal Botafogo (vice e versa) e Avenida 136 -...