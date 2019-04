Vida Urbana Seis acidentes de trânsito com três mortes são registrados em Goiânia em menos de 12 horas Delegacia de Trânsito avalia noite como violenta. Três feridos foram encaminhados a hospitais da Capital

"Há muito tempo não se via em Goiânia uma noite tão violenta no trânsito". A informação é da delegada a Polícia Civil, Maira Bicalho, da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT). Na madrugada, Michelle Cristina Rodrigues, 32 anos, morreu depois de perder o controle do veículo que dirigia na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Guanabara. Ela estava acompanhada d...