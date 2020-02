Cidades Seinfra realiza operação tapa-buracos em Aparecida de Goiânia Nesta terça-feira (11) o cruzamento da Avenida São Paulo com a 4ª radial, Transbrasiliana e Rio Verde, que foi um dos pontos críticos destacados na matéria veiculada pelo jornal por falha asfáltica, teve recapeamento realizado

Após publicação da matéria veiculada nesta terça-feira (11) pelo POPULAR, apontando alguns pontos críticos da malha viária na grande Goiânia, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia informou que está com 11 equipes de tapa-buracos percorrendo as ruas de Aparecida de Goiânia. A pasta alega ainda que está atuando simultaneamente em todas as regiões da ci...