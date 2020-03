Cidades Seinfra realiza obra para conter erosão na Marginal Botafogo Após rompimento de gabião, pasta iniciou serviço paliativo com pedras para minimizar efeito da erosão e será concluído na terça-feira. Obra definitiva depende de licitação

A Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) realiza obra para contenção de uma erosão na Marginal Botafogo, próximo à Avenida Goiás Norte, provocada pelo rompimento do gabião. É um serviço paliativo com pedra marroada para minimizar o efeito da erosão. O serviço deve ser concluído na próxima terça-feira (31). O serviço definitivo será executado tão logo seja c...