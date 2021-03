Cidades Segurança terá 5% das vacinas

Depois de mais de 50 profissionais ativos e aposentados das forças de Segurança Pública de Goiás morrerem devido a complicações causadas pela Covid-19, a classe começará a ser vacinada já com uma parte das 120 mil doses da Coronavac que chegam em Goiás hoje (26). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado e destina 5% das vacinas das próximas remessas para a imuniz...