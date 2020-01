Cidades Segurança suspeito de atirar e matar ex de advogada em Formosa presta depoimento Segundo delegado do caso, a versão apresentada pelo homem corrobora com o depoimento da mulher

O segurança suspeito de atirar e matar o ex-companheiro de uma advogada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), já foi identificado e prestou depoimento. Ele estava fora da cidade, mas assim que o depoimento foi agendado ele se apresentou. Responsável pela investigação, o titular Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, Danilo Meneses, contou ...