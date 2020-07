Cidades Segurança Pública de Goiás sofre perdas com a Covid-19 Em meio à pandemia do novo coronavírus, famílias de servidores do setor têm que lidar com a dor do adeus e segurança pública padece com afastamento de mais de 350 profissionais

A Segurança Pública de Goiás tem sido uma das áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Em meio a mais de 50 mil casos da doença no Estado, policiais militares, civis, técnico-científicos, penais e bombeiros, que já sofrem com efetivos abaixo do ideal, têm que lidar com o afastamento de, até nesta quinta-feira (24), 355 colegas de trabalho inf...