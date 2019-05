Cidades Segurança Pública de Goiás localiza familiares de refugiado morto na Casa da Acolhida, em Goiânia Primo de jovem de 25 anos que foi assassinado virá para capital reconhecer corpo que está no IML e tentar traslado para Serra Leoa. Crime ocorreu no último dia 4

A Coordenação de Investigação de Pessoas Desaparecidas da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás localizou os familiares de Mohamed Alie Jalloh, de 25 anos, cidadão da República de Serra Leoa, assassinado no dia 4 de maio último no interior da Casa da Acolhida Cidadã 1 (CAC 1), no Setor Campinas, em Goiânia. Ele foi morto depois de assistir seu companheiro de ...