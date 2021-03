Cidades Segurança Pública de Goiás já teve 35 perdas por Covid-19 Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (Sinpol-GO) suspendeu nesta sexta-feira, durante uma hora, as atividades nas delegacias para prestar homenagem aose colegas mortos pela doença

As forças de Segurança Pública de Goiás já perderam 35 servidores que estavam em atividade por Covid-19. Nesta sexta-feira (12), o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (Sinpol-GO) suspendeu durante uma hora as atividades nas delegacias para prestar homenagem aos nove colegas mortos pela doença. Eles aproveitaram a ocasião para falar sobre as dificuldades q...