Cidades Segurança é morto em boate de Aparecida de Goiânia Vítima trabalhava como vigilante em casa noturna no Setor Marista, em Goiânia. Ele não tinha passagens policiais, mas testemunhas disseram que motivo teria sido uma rixa antiga. Autores fugiram e são procurados

Um jovem de 25 anos morreu após ser baleado dentro de uma boate, na madrugada desta segunda-feira (8), no Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil apura o caso e informou que a vítima não tinha passagens policiais, mas que testemunhas disseram que os autores teriam uma rixa antiga com o rapaz. Três pessoas são apontadas como participantes do crime, que f...