Cidades Seguradora contesta existência de monopólio no DPVAT e diz querer manter valores de 2019 A quebra do monopólio do consórcio foi anunciada nessa sexta-feira, 27, pela Superintendência de Seguros Privados (Susep)

A Seguradora Líder informou nessa sexta-feira, 27, que ainda não foi notificada da redução no valor do DPVAT, seguro que cobre despesa com acidentes provocados por veículos terrestres. A empresa, que administra o DPVAT, negou também que mantenha o monopólio da cobrança da taxa, como afirmou a titular da Superintendência de Seguros Privados (S...