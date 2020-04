Atualizada às 13h28.

Seis milhões de máscaras faciais N95, avaliadas em R$ 160 milhões, que serão utilizadas para prevenção ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), que vieram da China, chegaram a Brasília na madrugada desta quarta-feira (8) no Antonov 124-100, segundo maior cargueiro do mundo. Em seguida, a carga de 40 toneladas, que é da empresa goiana Nutriex, será transportada em caminhões para o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, onde ocorrerá o desembaraço aduaneiro da mercadoria pela Receita Federal. A previsão é que os veículos cheguem a capital no final do dia. Segundo informações, parte do equipamento de proteção será doado.

O CEO da Nutriex, Leonardo Rezende, explicou que a negociação durou 20 dias. Parte da carga será doada para instituições nacionais, incluindo algumas goianas e o restante será entregue para os compradores. “Foi um dos maiores desafios da minha vida”, afirmou.

Rezende destacou ainda toda a transação foi realizada por empresas goianas. “É algo inovador. Foi uma vitória para o Brasil e para Goiás. Competimos com o mundo inteiro”, finalizou.

A compra e o transporte das máscaras foi realizada por uma empresa goiana especializada neste área. A diretora, Marcela Alves Macedo Ferraz, explicou que os equipamentos de proteção são certificados. O cargueiro decolou da China, e fez duas paradas antes de chegar a Brasília, às 4h40. Na madrugada desta quinta-feira (9), o cargueiro gigante parte para Luanda, na Angola.

Cargueiro

O Antonov 124-100, segundo maior cargueiro do mundo, possui tem 65 metros de comprimento e 21 metros de altura até a ponta da sua cauda. A última vez que estava em Brasília foi em setembro de 2018, em um pouso técnico para abastecimento e descanso da tripulação. A aeronave foi recebida com os todos os cuidados de higiene e precauções necessárias para evitar contaminação pela Covid-19.