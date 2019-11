Cidades Segundo dia de provas exigiu conteúdo e interpretação para Física e Química Provas de Química e Física exigiram mais conteúdo que em anos anteriores. A Matemática manteve padrão e a de Biologia foi um pouco mais fácil

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que aborda as provas de Ciências da Natureza e Matemática, pediu mais conteúdo que interpretação para as áreas de Física e Química, teve conteúdos clássicos que costumam cair na maioria das matérias, mas alguns casos que exigiram muito aprofundamento em um tema e texto do enunciado ambíguo. É o que avaliam...