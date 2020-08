Cidades Segundo destino de turismo religioso em Goiás é afetado por operação policial Donos de pousadas e hotéis em Trindade afirmam temer dificuldades ainda maiores na retomada do setor, que na cidade gira em torno devoção ao Divino Pai Eterno

Depois de Abadiânia, cidade a 90 km de Goiânia, onde o turismo entrou em crise após a prisão do médium João de Deus, o estado de Goiás poderá ter mais um destino de turismo religioso impactado por uma operação policial. Com 130 mil habitantes, a cidade de Trindade (25 km de Goiânia) tinha como principal atração as missas padre Robson de Oliveira Pereira, 46, alvo d...