A morte de um homem de 73 anos na tarde desta sexta-feira (3) em Goiânia entrou para a lista de casos suspeitos da cidade de Goiandira. O motivo é que ele veio transferido para a Capital para acompanhamento por conta do avanço rápido dos sintomas. A Prefeitura Municipal de Goiandira emitiu nota informando que este é o segundo caso em investigação por contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) no município.

A família do paciente informou eu ele chegou de Goiânia no dia 14 de março para realizar exames e que apresentou sintomas que poderiam ser da infecção pelo vírus. Depois ele foi hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia de Catalão, onde aguardou regulação da vaga para Unidade de Terapia Intensiva. Foi coletado material para ser encaminhado ao Laboratório Central (Lacen). Depois conseguiu transferência para uma unidade da Capital.

Familiares do paciente que conversaram com a reportagem informaram que a morte ainda não foi confirmada porque o exame ainda não ficou pronto. A morte foi registrada por volta das 16 horas desta tarde. A prefeitura informou que as pessoas com quem a vítima teve contato estão sendo monitoradas e cumprindo as medidas de isolamento.