O trânsito da Avenida Deputado Jamel Cecílio, no ponto da Marginal Botafogo, está interditado desde as 14 horas de ontem para o início das obras do complexo viário e alongamento da via expressa. Seis desvios já foram sinalizados para orientar os motoristas que passam pela região. A previsão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) é que o bloqueio tenha fim daqui dez meses. Já a conclusão da obra deve demorar um pouco mais e ocorrer em novembro, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

A movimentação de veículos durante a tarde de ontem na região estava normal, mas há expectativa de lentidão no trânsito em alguns desvios a partir de segunda-feira. A pedido de lojistas, uma parte da interdição, entre a Marginal Botafogo e a Rua PL 09 só vai ocorrer daqui 15 dias, já o trecho entre a Marginal e a Rua 12 já foi bloqueado. Segundo a Prefeitura, o passeio da avenida vai continuar a funcionar normalmente dos dois lados para pedestres, sem impedir o acesso às lojas.

Com as interdições, também houve alteração no transporte coletivo. Seis linhas de ônibus que passam pelo local das obras tiveram o seu trajeto alterado. São elas: 020, 023, 026, 185, 283 e a 612.

O complexo viário Jamel Cecílio vai contar com três tipos de pista: um elevado (Jamel Cecílio), um viaduto no nível atual da rua formando uma rotatória (Leopoldo de Bulhões) e uma trincheira por baixo (Marginal Botafogo).

A outra obra é realizada na Marginal Botafogo, que vai ser prolongada da Jamel Cecílio até a Avenida Segunda Radial, no Setor Pedro Ludovico. O trecho a mais da via expressa possui por volta de 1,5 km.

Planejado para melhorar o fluxo do trânsito de Goiânia, o complexo viário Jamel Cecílio também deve servir como um ponto turístico da cidade. No local será construído um monumento assinado pelo arquiteto Sandro Carvalho, em homenagem à música.

Na concepção do artista, a pista elevada do complexo viário representa o braço de um violão e o monumento faz alusão aos dedos de um músico tocando o instrumento. Carvalho também foi responsável pelos monumentos das praças do Ratinho e do Chafariz, na Avenida 85.