Cidades Segunda onda da Covid-19 em Goiás leva profissionais da saúde ao limite Cada vez com mais frequência, médicos têm usado as redes sociais para mostrar os dramas que estão vivenciando dentro dos hospitais na pandemia

“Cansada e desanimada fiquei hoje aqui no plantão ao entubar uma paciente de 28 anos. E, pasmem, ainda encontro pessoas nas ruas e no consultório que acham que a doença é meramente política.” Quando fez esse desabafo em seu perfil no Instagram no dia 27 de fevereiro, a cardiologista Kécia Amorim não imaginava que o pior estava por vir. Nesta terça-feira (9) ela contou ...