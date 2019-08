Cidades Segunda morte em acidente entre ônibus e carreta é confirmada, em Goiânia Antônio Rosa Batista, de 69 anos, respirava com ajuda de aparelhos, não resistiu aos ferimentos e faleceu

Morreu nesta quinta-feira (15), o segundo passageiro do ônibus que se acidentou com uma carreta, há uma semana (8), no cruzamento entre as ruas Presidente Tyler e Presidente Roover, no Setor Jardim Presidente. Antônio Rosa Batista, de 69 anos, respirava com ajuda de aparelhos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Após o acidente, na última quinta-feira, Antôni...