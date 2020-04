A segunda morte confirmada pelo novo coronavírus em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, é um homem de 77 anos, até agora sem informações sobre problemas de saúde anteriores. Ele procurou a unidade de saúde do município no começo da semana com sintomas parecidos com os de uma pneumonia e foi tratado como caso suspeito da nova doença.

Encaminhado para o Hospital de Campanha para Enfentamento ao Coronavírus (HCamp), em Goiânia, na terça-feira (7), seu quadro evolui muito rapidamente e ele morreu no dia seguinte, na quarta (8). Material havia sido colhido para exames no Laboratório Central (Lacen) e o resultado ficou pronto ontem e, por isso, só hoje entrou nas estatísticas estaduais.

Secretário de Saúde de Luziânia, José Walter diz que todas as pessoas com as quais ele teve algum tipo contato estão sendo acompanhadas por equipes de vigilância epidemiológica e que todas estão em isolamento. “Soubemos que ele teve contato com parentes que vieram de Brasília, além de vizinhos que são da Capital Federal. Ainda não podemos afirmar, mas o contágio pode ter ocorrido desta forma. Ele mora na zona rural e só teve convívio com essas pessoas nos últimos dias.”

Primeiro caso

A primeira morte confirmada em Goiás foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em 26 de março e se tratava de uma mulher de Luziânia. Ela tinha 66 anos e sofria de hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes, além de já ter contraído dengue. O marido dela, chegou a ficar internado em estado grave no HCamp, mas se recuperou e teve alta. A cidade tem, ao todo, até agora, oito casos, sendo duas mortes.