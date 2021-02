Cidades Segunda-feira, 15, tem vacinação para idosos já cadastrados no Zap da Vacina de Anápolis Força-tarefa para imunização será no formato drive-in, das 8 horas às 16 horas. Idosos devem levar documentos pessoais, cartão SUS e de vacina (se tiver) e ter finalizado cadastro pelo ZAP

Idosos de Anápolis com idade igual ou superior a 80 anos de idade que já se cadastraram no ZAP da Vacina para receber a primeira dose serão imunizados na segunda-feira (15), em sistema drive-in, em quatro pontos de Anápolis: Viaduto da Brasil (cruzamento da Av. Brasil com a Av. Goiás), Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Parque da Jaiara e feirão do I...