A 2ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza que começaria no próximo dia 16 foi adiantada em Goiânia para esta terça-feira (14). A antecipação aconteceu, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), devido ao sucesso da 1ª etapa que imunizou mais de 180 mil idosos e quase 40 mil profissionais da Saúde.

Agora, o grupo inclui portadores de doenças crônicas, gestantes, profissionais de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, funcionários do sistema prisional, detentos além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

As gestantes foram antecipadas por determinação do Estado de Goiás e caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Ofício Nº 171 publicado em 02/04. Também, por determinação do MS, os professores foram transferidos para a terceira fase.

Idosos e profissionais da Saúde

A vacinação contra a gripe para idosos e profissionais da saúde continua nesta segunda-feira nos postos determinados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia e também no drive-thru do Shopping Flamboyant. No Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), onde a vacinação é feita por servidores do estado e no Shopping Passeio das Águas onde atuavam alunos e professores voluntários da UFG, não haverá vacina.

De acordo com a SMS, até o momento já foram imunizados 135.082 pessoas com 60 anos ou mais. A meta inicial era de 127.724 e foram quase 7.500 a mais. Segundo a secretaria, isso aconteceu porque pessoas que moram em outros municípios se vacinaram na capital. Os profissionais da Saúde somaram 39.314.

Quem deve se vacinar:

- Gestantes

- Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

- População privada de liberdade

- Funcionários do sistema prisional

- Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários