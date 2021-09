Cidades Seduc autoriza aumentar alunos em sala de aula Permissão está prevista apenas para unidades que tenham condição de manter distância prevista entre alunos

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informou nesta sexta-feira (24) que as salas de aula da rede pública poderão ter até 100% dos alunos presencialmente. A pasta ressalva, no entanto, que o acréscimo depende de a unidade atender às condições previstas no decreto publicado nesta sexta. A regra é de 1 metro de distância entre alunos e 2 metros entre prof...