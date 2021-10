Cidades Sedentarismo e sobrepeso podem causar hérnia de disco

Antes da Covid-19, a hérnia de disco era o principal motivo de recebimento do auxílio-doença no Brasil, pago àqueles que precisam se afastar temporariamente do trabalho por complicações de saúde. Causada pelo rompimento dos discos intervertebrais, a condição pode gerar intensas dores nas costas e está relacionada a fatores do estilo de vida, como sedentarismo, sobrepeso e tab...