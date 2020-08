Cidades Secretaria vai mudar estratégia de testes para a Covid-19 em Goiânia Aplicação de exames para o coronavírus se tornou motivo de preocupação por causa de aglomerações. Ação tem atraído pessoas de regiões diferentes das que são alvos da medida

Filas lotadas, moradores de bairros distantes, pessoas com sintomas gripais e desrespeito ao distanciamento durante a espera. Estes são alguns pontos observados durante os três dias da testagem em massa realizada pela Prefeitura de Goiânia em uma escola do Jardim Guanabara, na Região Norte da capital. No total, 4.532 pessoas passam pelos testes e 642 tiveram resultado posit...