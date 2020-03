Atualizado às 17h37

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) recomendou, nesta terça-feira (17), a flexibilização de horários das viagens interurbanas e intramunicipais do transporte coletivo para evitar a existência de aglomeração nos terminais rodoviários, devido ao cenário de pandemia da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). Na nota técnica nº 3/2020, assinada pelo titular da SES-GO, Ismael Alexandrino, a pasta diz que as providências devem ser adotadas de acordo com a logística de cada empresa, sem prejuízo da continuidade do serviço.

Além disso, é indicada também a adoção de medidas para que o número de passageiros seja restringido à quantidade de assentos. Também está prevista a adoção de “medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, conforme recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde”.

A mesma nota técnica também prevê a interrupção, por 15 dias, de excursões, com finalidade turística ou não. O prazo passa a valer nesta quarta-feira (18) e pode ser prorrogado a depender da avaliação da autoridade sanitária do Estado de Goiás.