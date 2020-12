Cidades Secretaria promete entregar obras este ano

De acordo com a Seinfra, obras como a do Terminal Isidória foram impactadas diretamente pela pandemia, já que a cobertura do terminal depende de produção a base aço. “No meio disso tudo, no final do ano passado e início deste ano, tivemos pelo menos 60 dias de fortes chuvas que também prejudicam o andamento das obras”, pontua a Secretaria de Infraestrutura sobre demais em...