Cidades Secretaria pretende aplicar 10 mil vacinas até quarta-feira em Goiânia Capital vacina quem tem 39 anos ou mais. Drive-thru terá 2 mil senhas por dia sem agendamento

As pessoas com mais de 39 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia. A Prefeitura, que pretende aplicar um total de 10 mil doses nesta terça-feira (13) e quarta (14), vai vacinar a população com agendamento em 16 unidades de saúde diferentes e sem agendamento no drive-thru do Passeio das Águas, onde serão distribuídas 2 mil senhas por dia. A imunização na...