Secretaria prepara mais três mudanças no trânsito de Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia tem estudos finalizados para intervir em pelo menos três gargalos do trânsito da capital. A informação é do titular da SMM, Horácio Mello, que em entrevista ao POPULAR falou sobre as mudanças em curso na região da Praça Cívica e as expectativas para as novas alterações na cidade. De acordo com o secretário, as outras modif...