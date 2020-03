A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) recomenda, na tarde desta terça-feira (17), que a realização imediata de cirurgias nos hospitais estaduais em pacientes internados com indicação cirúrgica e o remanejamento de uma série de procedimentos que não são de urgência ou emergência com o intuito de reforçar o combate ao avanço do novo coronavírus no Estado. A SES-GO quer que sejam priorizadas, em todas as ações em saúde, orientações domiciliares ou remotas.

As medidas integram a nota técnica nº 4 e é assinada pelo titular da pasta, Ismael Alexandrino. A partir deste documento, o governador Ronaldo Caiado elabora um decreto que pode ou não acatar as recomendações, total ou parcialmente. Outras duas recomendações foram divulgadas nesta terça-feira.

A SES-GO também pede a reprogramação em até 50% dos procedimentos cirúrgicos eletivos, “com vistas à possível necessidade de leitos extras e a otimização do uso de insumos em saúde, com exceção dos procedimentos relacionados à oncologia, cardiologia e neurocirurgia”.

A secretaria também quer que sejam remanejados em até 50% os atendimentos ambulatoriais, com o intuito de evitar aglomerações de pacientes nas recepções de unidades de saúde. Estas pessoas estão mais suscetíveis a contaminação pelo coronavírus.

Na nota, Alexandrino pede que sejam mantidas em funcionamento as unidades de terapia renal substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal), públicas ou privadas, “reforçando a adoção de medidas de prevenção e proteção em relação ao coronavírus”.

Por outro lado, devem ser suspensas a assistência de saúde bucal, pública e privada, exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgências e emergências, e restringida a visitação de representantes comerciais da indústria farmacêutica às unidades de saúde.

Por fim, a SES-GO recomenda que o prazo de aceitação de prescrições para medicamentos de uso contínuo, conforme critério clinico, seja ampliado para 12 meses nas unidades públicas de saúde.