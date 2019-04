Vida Urbana Secretaria Municipal de Saúde defende que não há relação entre Cais e crise no Materno Infantil Fátima Mrue aproveitou ida à Câmara de Vereadores para anunciar o chamamento de novos pediatras para a urgência com salário mais atrativo

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (SM), Fátima Mrue, defende que a responsabilidade da crise no Hospital Materno Infantil (HMI) não pode ser transferida para a Prefeitura, já que a unidade é de responsabilidade do Estado. Ela falou sobre o assunto com a imprensa na manhã desta terça-feira (2), logo após anunciar a abertura de um edital de chamamento para contratação d...