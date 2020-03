Começa a funcionar nesta quinta-feira (19) a Central Humanizada de Orientações sobre o novo coronarívis (Covid-19) em Goiânia. Os atendimentos serão realizados por telefone e o objetivo é sanar dúvidas simples da população e evitar assim que a população saia de casa para ir até uma unidade de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), profissionais da saúde atenderão através do 3267-6123 das 7h às 19h, todos os dias da semana. No intervalo das 19h às 7h, o atendimento será eletrônico, informando sobre os horários de funcionamento do serviço.

De acordo com a SMS, os atendimentos serão da seguinte forma. O primeiro contato será com um técnico de enfermagem, caso a dúvida seja esclarecida o atendimento é concluído. Em caso negativo, a ligação será transferida para um enfermeiro. Caso a dúvida persista, o usuário é transferido para um médico.