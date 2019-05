Cidades Secretaria Municipal de Saúde confirma duas mortes por H1N1 em Goiânia SMS confirmou os casos nesta quinta-feira e informou que vítimas faziam parte de grupo de risco. Profissionais alertam para baixo índice de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) confirmou nesta quinta-feira, dia 16, o registro de duas mortes por H1N1 na capital em 2019. Um deles era um homem de 53 anos que, de acordo com o hospital, era obeso e uma idosa de 81 anos. Ambos não eram vacinados e faziam parte de grupos de risco. Até agora essas são as únicas mortes registradas. De acordo com a SMS mais ...