Cidades Secretaria Estadual de Educação reduz 3 mil servidores Órgão encerra 8.381 contratos temporários e convoca 5.290 em cargos administrativos e professores. Apesar de diminuição, titular da pasta diz que não há prejuízo às escolas de Goiás

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) encerrou 8.381 contratos temporários entre janeiro e a primeira quinzena de outubro deste ano e convocou 5.290 profissionais para substituição no mesmo período. Apesar da redução de 3.091 posições no quadro de funcionários, a titular da pasta, Fátima Gavioli nega prejuízos para as escolas devido à reestruturação do órgão e apon...