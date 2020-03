Cidades Secretaria de Saúde notifica hospitais por atendimentos para crianças com problemas no coração Superintendente de regulação afirma que unidades não poderiam fechar ambulatórios e deixar de oferecer serviços como o ecocardiograma

Apesar da queda mensal de 71% no número de ecocardiogramas em bebês e crianças realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que não há problema na regulação dos exames. O drama de famílias que possuem crianças com cardiopatias congênitas – malformações do coração – e não conseguem exames nem atendimento foi retratado p...